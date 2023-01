Prozess in Ulm

vor 46 Min.

"Wie ein Wahnsinniger": Mildes Urteil zu illegalem Rennen, das keins war?

Plus Im April 2022 bretterte ein damals 18-Jähriger mit über 100 Sachen gegen drei Häuserfronten am Lederhof in Ulm. Der Vorwurf des illegalen Rennens hielt vor Gericht nicht stand.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Am Ende der achtstündigen Verhandlung wirkte Richter Stefan Adamski ein wenig ratlos. Im Fall um das vermeintliche illegalen Autorennen am Lederhof in Ulm hatte er gerade ein mildes Urteil gefällt. "Illegale Autorennen sind nun mal schwer nachweisbar", sagte er. Und so auch in diesem Fall, der sich am 25. April vergangenen Jahres nach 23 Uhr zutrug. Klar war nur der Sachschaden: 250.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen