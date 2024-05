Region

Internationaler Museumstag: Das steht in der Region auf dem Programm

Plus Am Pfingstsonntag gibt es in den Museen der Region viel zu entdecken - und das bei freiem Eintritt. Auch für junge Museumsbesucher ist dabei einiges geboten.

Von Franziska Wolfinger

Der Internationale Museumstag steht vor der Tür. Dieses Jahr fällt er auf den Pfingstsonntag und bietet ein reichhaltiges Programm für Feiertagsausflüge in der Region - von der Römer-Rallye in Kellmünz bis zum Budapester Kaffeehaus im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm.

Bei freiem Eintritt und kostenlosen Führungen sollen auch Menschen, die an Museen sonst eher achtlos vorbeigehen, in die Ausstellungen gelockt werden. "Wir laden dazu ein, neugierig zu sein und einfach mal zu gucken", sagt Carolyn Ammann, Pressesprecherin des Stadthauses, stellvertretend für die knapp 20 Museen und Galerien in Ulm und dem Kreis Neu-Ulm, die sich am Internationalen Museumstag beteiligen. Mit einem umfangreichen Programm zeigen die Einrichtungen, dass Museen längst nicht so trocken und verstaubt sind, wie es das noch immer weit verbreitete Klischee vermuten lässt.

