89-Jähriger übersieht Motorradfahrer: 29-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 89-Jähriger übersicht einen Motorradfahrer. Der 29-Jährige wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Riedlingen ist ein 29 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 89-Jähriger kurz nach 15.10 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg von Pflummern in Richtung Kreuzung zur L275 unterwegs. Dort fuhr er in die Kreuzung ein, um geradeaus nach Andelfingen zu kommen. Hierbei soll er den 29-Jährigen übersehen haben, der mit seinem Motorrad aus Riedlingen in Richtung Pflummern fuhr.

Auch das Ausweichen und die starke Bremsung der Yamaha konnten den Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 13.000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)