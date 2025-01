Greifvogel kann nicht mehr fliegen: Polizisten retten verletzten Bussard von der Straße

Auf der Verbindungsstraße zwischen Roggenburg und Ingstetten hat ein Autofahrer am späten Freitagnachmittag einen verletzten Greifvogel auf der Straße entdeckt. Der Mann hielt an und verständigte die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn anrückten, hatte sich das Tier schon etwas entfernt. Der Bussard war aber offensichtlich nicht mehr flugfähig. Er versuchte, vor den Polizisten davonzulaufen. Möglicherweise sei er mit einem Auto kollidiert oder habe vor Erschöpfung nicht mehr fliegen können, vermutete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Beamte der Polizei Weißenhorn bringen den Bussard in eine Auffangstation für Greifvögel

Schließlich gelang es den Beamten jedoch, den Vogel einzufangen und in einen Karton zu stecken. Im Dunkeln beruhigte sich der Bussard, den die Polizei in eine Auffangstation für Greifvögel brachte. Dort wird er nun von einem Tierarzt untersucht und wieder aufgepäppelt, damit er bald wieder in die freie Natur entlassen werden kann. (mru)