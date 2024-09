Letzte Urteile auf dem Klosterrasen

Es war eine besondere Umgebung, in der die Besucherinnen und Besucher des Roggenburger Diademus-Festivals Dieterich Buxtehudes „Das jüngste Gericht“ erleben durften. Weil der Prälatenhof wegen den Baumaßnahmen an der Klosterkirche derzeit nicht für Veranstaltungen zugänglich ist, öffneten die Prämonstratenser ihren privaten Innenhof für die Aufführung, die das Publikum auch mit ganz existenziellen Fragen konfrontierte.

Starke Stimmen beim „Jüngsten Gericht“

Als Solisten hat Festivalgründer und Intendant Benno Schachtner acht seiner Studentinnen und Studenten mitgebracht, die mit starken Stimmen überzeugten und auch vor der schauspielerischen Herausforderung der halbszenischen Aufführung nicht zurückschreckten. Die Sängerinnen und Sänger mimten Personen, die mit all den menschenüblichen Lastern und Schwächen vor das jüngste Gericht treten.

Opernregisseur Oliver Klöter hat sich der Aufgabe angenommen, Buxtehudes Version des finalen Gerichts auf die Bühne zu bringen – in diesem Fall müsste es genau genommen „auf den Rasen“ heißen. Keine ganz einfache Aufgabe, wie er einräumt. Vor der Aufführung gab er dem Publikum eine kurze Einführung ins Werk: Der Anfang sei dabei soweit typisch für die Entstehungszeit. Es treffen drei allegorische Personen aufeinander, die hier für drei Laster stehen. Doch Buxtehude gibt die klare Rollenverteilung auf, was auch Klöter aufgreift. Eine Person hat in der Regel eben nicht nur ein Laster oder eine Schwäche. Wer sich am Ende seines Lebens vor einem Richter – in diesem Fall dargestellt von Justitia – verantworten muss, sieht sich mit bestimmten Themen konfrontiert. Da geht es etwa um Verantwortung, um Gerechtigkeit und um die Beziehungen, die man im Leben gepflegt hatte.

Das Diademus-Publikum sieht, wie verschiedene, großteils nicht besonders sympathisch wirkende Charaktere mit ihren Strategien, mit denen sie im Leben stets weiter kamen, an Justitia scheitern. Egal, mit wie vielen Geldscheinen gewedelt wird, Justitia lässt sich nicht beeinflussen.

An der Aufführung ebenfalls beteiligt war der Chor der Diademus Chorakademie. Das Ensemble Leipziger Concert sowie Ilya Kulikov und Benno Schachtner übernahmen die instrumentale Begleitung.

Minikonzert in der Klosterbibliothek

„Das jüngste Gericht“ war bei Nachtaktiv nur der zweite Teil des Abends. Zur Einstimmung darauf gab es zuvor ein Minikonzert in der Klosterbibliothek. Unter der Leitung von Karin Feist-Wissing sang der Kammerchor der Diademus Chorakademie Stücke der englischen Renaissance. Statt der im Programm angekündigten drei Werke wurden es am Ende zwar nur zwei, doch das zugegeben recht kurze Konzert in historischer Kulisse war stimmungsvoll und dank ausführlicher Moderation auch lehrreich. Feist-Wissing wies das Publikum auf interessante Kniffe in den Kompositionen hin, etwa die kleine Sexte („das Emotionalste, das wir in der Musik haben“) direkt am Anfang von Orlando Gibbins „What is our life?“.

Gibbins vertonte damit ein Gedicht des Seefahrers und Entdeckers Sir Walter Raleigh, der diese Zeilen kurz vor seiner Hinrichtung – Raleigh wurde nach Zwischenfällen mit den Spaniern während einer Guiana-Expedition angeklagt – schrieb. Raleigh verglich darin das Leben mit einem Theaterstück, eine durchaus gebräuchliche Metaphorik im elisabethanischen England.

Fröhliche Musik für einen Brand

Außerdem auf dem Programm: Thomas Morleys Chorklassiker „Fyer! Fyer!“ (1595), in dem Morley Verzweiflung und Hilferufe ob eines Brandes mit eigentlich unpassend fröhlicher Musik kontrastiert. Nicht zuletzt wegen dieses Widerspruchs ist das Madrigal auch heute noch spannend zu hören.

Für Feist-Wissing ist die Diademus Chorakademie, an der sie nun schon im dritten Jahr beteiligt ist, ein besonders spannendes Projekt, wie sie dem Publikum erklärte. Man weiß vorher nie, wer da so mitmache und nach nur vier Probentagen steht schon der gemeinsame Auftritt an.