Ohne Musik geht in dieser WG nichts

Lokal "5ZimmerKücheBad" ist der Titel des Konzertes von Vox Orange in Roggenburg. Die fünf Musiker bilden eine Wohngemeinschaft, die ihresgleichen sucht.

In dieser WG ist jede Menge Swing drin. Wer möchte da nicht mit wohnen? In Roggenburg ist es ein ausverkaufter Saal voller potenzieller Interessentinnen und Interessenten. Das hängt natürlich mit den Bewohnern von "5ZimmerKücheBad" zusammen: Christiane (Reismüller), Barbara (Lutz) Michaela (Klocke), Cornelius (Menig) und Wolfram (Schild), besser bekannt als "Vox Orange". Das Verbindende dieser nun schon 30 Jahre dauernden WG - die Musik. Für die, die das aktuelle Programm der fantastischen Fünf nicht kennen: Sie laufen zu voller A-Capella-Hochform auf.