Kemmer auf Spitzenplatz für Bundestagswahl

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer wird neben der Direktkandidatur im Wahlkreis Ulm auch wieder auf der Landesliste der CDU Baden-Württemberg stehen. Kemmer, die seit 2017 die Region direkt im Bundestag vertritt, wurde auf Platz vier der Landesliste für die Bundestagswahl am 23. Februar gewählt. Damit gehört Kemmer zum sogenannten „Vorspann“, den vorderen fünf Listenplätzen, die von der CDU üblicherweise mit bekannten Gesichtern besetzt werden. Diese Kandidaten werden auch auf allen Wahlscheinen im Land abgedruckt sein.

CDU Kreisverband Alb-Donau-Ulm stellt Ronja Kemmer weit nach vorne

In Ihrer Rede bei der Versammlung in Stuttgart sagte die 35-jährige Erbacherin: „Gemeinsam haben wir die Chance, dieses Land wieder auf Kurs zu bringen. Nach drei chaotischen Ampel-Jahren ist es höchste Zeit für eine Wirtschaftswende. Es geht in den kommenden Jahren darum, Industriearbeitsplätze zu erhalten und die Fleißigen wieder besser zu stellen. Wer was schafft, muss mehr haben. Bei der illegalen Migration brauchen wir endlich die Kehrtwende. Dabei geht es um nichts Geringeres als den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Kemmer, die auch Mitglied des CDU-Präsidiums ist.

Neben Kemmer tritt auf der Landesliste außerdem Gordian Schwarz an. Der Jura-Student und Gemeinderat aus Blaubeuren wurden auf Platz 24 gewählt.

Spitzenkandidat der Landes-CDU für die Bundestagswahl ist Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Landesgeneralsekretärin Nina Warken und der stellvertrtetende Bundesvorsitzende Andreas Jung. Hinter Kemmer auf Platz fünf ist die stellvertretende Generalsekretärin der CDU Deutschlands, Christina Stumpp. (AZ)