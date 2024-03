Rot

Zeitreise in die 80er: Villa Rot zeigt Werke der "Jungen Wilden"

Plus Die Villa Rot lässt mit explosiver, bunter Kunst die 1980er wieder auferstehen und bietet einen seltenen Einblick in die bemerkenswerte Privatsammlung des Laupheimer Unternehmers Friedrich Rentschler.

Von Franziska Wolfinger

Nina Hagens schrille Stimme tönt aus dem Radio, zu "Wetten, dass...?" und "Knightrider" versammeln sich die Familien vor der Mattscheibe, der Kalte Krieg droht zum Atomkrieg zu eskalieren und die Friedensbewegung treibt die Massen auf die Straße. Die 80er waren ein ereignisreiches Jahrzehnt, in das die Villa Rot nun zu einer künstlerischen Zeitreise einlädt. Um "die explosive Malerei der jungen Wilden" dreht sich die aktuelle Ausstellung, die diesen Sonntag eröffnet wird.

Aus dem Depot der "FER Collection" in die Villa Rot

Für ihren Ausflug in die 80er durfte sich Kuratorin Sabine Heilig im Depot der "FER Collection" bedienen. In der bemerkenswerten Privatsammlung bündelte der Laupheimer Pharma-Unternehmer Dr. Friedrich E. Rentschler zeitgenössische Kunst. Im ehemaligen Wohnhaus des 2018 verstorbenen Unternehmers sind Werke der Minimal Art, Konzeptkunst oder auch Op-Art - kuratiert von Stefanie Dathe - in Führungen zu sehen. Die wilde Malerei der frühen 1980er hatte dort jedoch keinen Platz. Den findet sie nun bis zum Sommer in der Villa Rot.

