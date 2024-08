Rüstungshersteller Hensoldt sichert sich einen Millionenauftrag

Der Rüstungshersteller Hensoldt mit seinem Standort in Ulm hat einen weiteren Auftrag für die Lieferung von Marine-Radaren für die Fregatten F126 der Deutschen Marine von Thales erhalten. Der gesamte Auftragswert erhöht sich damit auf mehr als 200 Millionen Euro, teilt das Unternehmen mit.

Zwei weitere Fregatten werden ausgerüstet

Der 2022 erteilte Erstauftrag habe die Lieferung von TRS-4D-Marine-Radaren für vier Fregatten der Niedersachen-Klasse (F126) und einem Radarsegment für das Erprobungszentrum umfasst. Aufgrund der Erweiterung werden zwei weitere Fregatten F126 ausgerüstet. Das TRS-4D-Marine-Radar von Hensoldt wird in seiner nicht-rotierenden Version mit vier feststehenden Antennenfeldern installiert, teilt das Unternehmen in Ulm mit. Die Integration des Radars auf den Schiffen und Landanlagen werde von Thales durchgeführt, um ein Einsatz- und Kampfsystem zu liefern, das den deutschen Anforderungen entspricht. Der bisherige Lieferzeitraum werde sich durch die Vertragserweiterung verlängern.

„Unser TRS-4D und seine High-End-Komponenten werden in Zukunft auf sechs Schiffen der Deutschen Marine eingesetzt und bieten dem Kunden ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten“, sagt Markus Rothmaier, Leiter Naval and Ground Radars bei Hensoldt. „Wir arbeiten bereits tagtäglich an den Radaren für die vier Fregatten und freuen uns, dass die Option auf zwei weitere gezogen wurde.“

Flugabwehrradar ist in der Ukraine im Einsatz

2020 aufgelegt, ist das F126-Programm das jüngste Fregattenprogramm der deutschen Marine. Die F126-Klasse wird nach der Vertragserweiterung aus sechs Schiffen bestehen, erklärt Hensoldt. Das Programm enthalte auch mehrere landgestützte Test- und Ausbildungsstandorte. Radare der TRS-4D-Produktfamilie seien bereits in verschiedenen Versionen an Bord von Schiffen der Deutschen Marine im Einsatz, unter anderem auf der Fregatte F125 und der Korvette K130. Zur Produktfamilie gehöre auch das bodengestützte Flugabwehrradar, TRML-4D, das in der Ukraine „außerordentlich gute Detektionsleistungen erbringt“, so Hensoldt.

Im Jahr 2023 erzielte der Sensor-Spezialist nach eigener Aussage einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt der Konzern insgesamt circa 8000 Mitarbeiter – in Ulm sind es rund 3000 Beschäftigte.