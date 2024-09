Das Schlössle hört auf zu brauen – wie geht es den anderen Kleinbrauereien?

Weil die Schlössle-Brauerei in Offenhausen einfach nicht mehr rentabel gewesen sei, wird der Betrieb eingestellt. Der Bierkonsum sinke, die Kosten würden steigen, haben die Besitzer, Christa Zoller-Kaltenbacher und ihr Bruder Werner Zoller, in dieser Woche erklärt. Dass die Lage angespannt ist, kann Braumeister Fabian Schmid von der Brauerei Biberach im gleichnamigen Roggenburger Ortsteil bestätigen: Die Preise seien überall gestiegen – egal ob für Energie und Strom, für Reinigungsmittel, Wasser wie auch für Rohstoffe. „Es gibt nichts, was nicht das Doppelte kostet als vor fünf Jahren“, erklärt er.

