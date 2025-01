Eigentlich soll es ganz schnell gehen: ins Parkhaus rein, Auto abstellen und auf zum Termin. Doch kürzlich hakte es am Morgen: Vor dem Parkhaus Salzstadel in Ulm bildete sich eine Autoschlange, die sich schnell bis auf die Olgastraße zog. Der Grund: Gleich zweimal wurde wohl die Schranke an der Einfahrt angefahren. Zum Glück sind die Parkhaus-Mitarbeiter für solche Fälle gewappnet.

