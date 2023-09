Schützin Josephine Glogger-Hönle ist "Sportstar des Monats" im August

Plus Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region waren nominiert zur Wahl des "Sportstar des Monats" im August. Schützin Josephine Glogger-Hönle aus Attenhofen gewinnt.

Die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im August war eine ziemlich klare Angelegenheit. Wie im Vormonat die Bogenschützin Stefanie Felk profitierte diesmal Josephine Glogger-Hönle vom riesigen Zusammenhalt der regionalen Schützen-Familie. Die frischgebackene deutsche Überraschungs-Meisterin mit dem Luftgewehr setzte sich beim Online-Voting deutlich durch und holte sich mit40 Prozent der abgegebenen Stimmen die Trophäe unserer Redaktion im August.

Auf Platz zwei kam mit 26 Prozent Hunter Sturgeon, der kanadische Spielmacher der American Footballer der Neu-Ulmer Spartans. Damit lag er knapp vor Waldemar Altvater, der auf 23 Prozent der Stimmen kam. Platz vier belegte mit neun Prozent Philipp Maier. Der 29-Jährige hat dem SSV Ulm 1846 Fußball mit seinem Tor zum 1:0 gegen Arminia Bielefeld den ersten Sieg in der 3. Liga beschert. Fünfte wurde mit zwei Prozent Antonia Kinzel. Die Diskuswerferin aus Burgau, die lange für den SSV Ulm 1846 gestartet ist, gewann mit 59,18 Metern die Goldmedaille bei den Weltspielen der Studierenden, die Anfang August in Chengdu/China ausgetragen wurden.