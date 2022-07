Schwörmontag 2022 in Ulm: Alle Bilder von Nabada, Toto-Konzert, Lichterserenade

Ulm feiert 2022 ein Schwörwochenende wie vor der Corona-Pandemie. Höhepunkt ist der Schwörmontag samt Schwörrede und Nabada. Hier alle Fotos unserer Redaktion.

Nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch Corona feiert Ulm ein Schwörwochenende wie vor der Pandemie. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Schwörmontag samt traditionellem Nabada. Doch schon die Tage zuvor ist in Ulm, aber auch in Neu-Ulm einiges geboten. Los ging es bereits am Freitag unter anderem mit "Ulm Dänced" vor dem Theatro Club oder der Party auf dem Schwal in Neu-Ulm. Die Lichterserenade fand am Samstag statt, das Schwörkonzert auf dem Münsterplatz mit Toto am Sonntag. Die besten Bilder dieser Events finden Sie hier aufgelistet.

Schwörsonntag 2022 in Ulm: Die Fotos vom Toto-Konzert auf dem Münsterplatz

64 Bilder Konzert am Schwörsonntag: So war der Auftritt von Toto auf dem Ulmer Münsterplatz Foto: Alexander Kaya

Schwörsamstag 2022 in Ulm: Lichterserenade und Schwörkonzert im Münster

80 Bilder Lichterserenade und Schwörkonzert: Die schönsten Bilder des Schwörsamstag 2022 Foto: Alexander Kaya

Schwörfreitag 2022 in Ulm: Ulm Dänced und Party auf dem Schwal in Neu-Ulm

61 Bilder Auftakt zum Schwörwochenende 2022: Das war der Schwörfreitag Foto: Alexander Kaya

Bilder von 2021: So war der Schwörmontag unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie

75 Bilder Schwörmontag 2021: Das sind unsere Fotos vom Ulmer Festtag Foto: Alexander Kaya

