Betrunkener wird am Steuer ertappt und schießt Fotos von Polizeibeamten

In Senden hat die Polizei einen Autofahrer mit einem Promille im Blut aus dem Verkehr gezogen. Danach fotografierte der Mann Polizeibeamte und einen Arzt.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen, 9. Januar, in Senden bei einem 55-jährigen Mann eine Verkehrskontrolle durchgeführt und ihn mit hohem Alkoholpegel am Steuer erwischt. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht einen Alkoholwert von über einem Promille fest. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum dem Mann jetzt Ärger blüht.

Ein Betrunkener schießt Fotos von Polizisten - was blüht ihm?

Während der Untersuchung und Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt, fotografierte der 55-Jährige einen der Polizeibeamten im Einsatz sowie den Arzt. Diese Fotos verschickte der Mann umgehend an seine Kontakte. Der Mann muss sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, sowie eines Verstoßes gegen das Kunsturheberbergesetz verantworten. Sein Mobiltelefon wurde laut Polizei sichergestellt. (AZ)

