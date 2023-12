Eine 28-Jährige und ihr Sohn verletzen sich bei Verkehrsunfall bei Senden

Ein Autofahrer fährt bei Senden über eine rote Ampel, verursacht einen Unfall und flüchtet zu Fuß. Die entgegenkommende Autofahrerin und ihr Sohn verletzen sich.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Staatsstraße 2031 von Neu-Ulm Richtung Senden gefahren. Auf Höhe des Zubringers zur B28 fuhr er nach Angaben der Polizei trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dessen 28-jährige Fahrerin nach links in Richtung B28 abbiegen wollte.

Der Unfallverursacher floh zu Fuß von der Unfallstelle bei Senden

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Seine Personalien ermittelten die Beamten jedoch im Rahmen der weiteren Recherchen. Die 28-Jährige und ihr vierjähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von ungefähr 13.000 Euro. (AZ)