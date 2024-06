Graffiti an Sendener Bahnhof: 3000 Euro Sachschaden

Unbekannte haben in Senden Graffiti an den Aufzügen der Bahnüberführung hinterlassen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Sendener Bahnhof haben unbekannte Täter Graffiti gesprüht und damit rund 3000 Euro Sachschaden verursacht, wie die Polizei berichtet. Wann genau das passiert ist, sei bislang unbekannt. Die Polizei geht davon aus, dass es an einem der vergangenen Tage war. Der oder die Täter besprühten das Äußere und Innere der Aufzüge an der Bahnüberführung und blieben dabei unerkannt.

Graffiti an Sendener Bahnhof: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, da ein "nicht unerheblicher Sachschaden" entstanden ist. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der 07307 91000-0 der Dienststelle in Senden melden. (AZ)