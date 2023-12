Hoher Sachschaden: Ein Auto fährt rückwärts gegen ein anderes

Beim Ausparken nicht genug aufgepasst: Ein Autofahrer stieß in Senden gegen ein anderes Auto und verursachte einen beachtlichen Sachschaden.

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagabend in der Kiefernstraße in Wullenstetten in Senden rückwärts aus einer Hofeinfahrt ausgefahren. Dabei stieß er nach Angaben der Polizei gegen ein anderes parkendes Auto.

Der Verkehrsunfall in Senden sorgte für einen hohen Sachschaden

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. (AZ)