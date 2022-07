Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen übernimmt das Autohaus Mack

Die Sternpark-Gruppe ist der neue Eigentümer des Autohauses Mack mit seinen Standorten in Senden und Illertissen. Für die Mitarbeiter geht es weiter.

Das Autohaus Mack wechselt den Besitzer: Die Sternpark-Gruppe aus Nordrhein-Westfalen hat den Betrieb der beiden Standorte in Senden und Illertissen zum Juli übernommen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Geschäftsführer Bernd Mack hatte sich demnach aus Altersgründen bereits im vergangenen Jahr nach einem Käufer für seine beiden Autohäuser umgesehen.

Die Firma Auto Mack wurde ähnlich wie das Autohaus Sternpark in den 30er-Jahren gegründet und als Familienunternehmen geführt. Die Betriebe in Senden und Illertissen bieten neben Werkstatt-Service auch Verkauf von Jahres- und Gebrauchtfahrzeugen an. In Senden gibt es zudem einen Standort für schwere Nutzfahrzeuge und eine Waschanlage. Im Zuge der Überlegungen zur Nachfolge hatten sich die drei Kinder der Familie Mack schon im Jahr 2017 entschieden, eigene berufliche Wege zu gehen. Um die Arbeitsplätze zu sichern und den Fortbestand der Betriebe zu ermöglichen, entschied sich Bernd Mack 2021 Kontakte zu Sternpark aufzunehmen, heißt es in der Mitteilung.

Die Mitarbeiter in Illertissen und Senden können bleiben

Diese Verhandlungen wurden im Frühjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. „Wir freuen uns, die Mercedes-Benz Betriebe in Senden und Illertissen mit allen dort beschäftigten Mitarbeitern weiterführen zu können und danken der Familie Mack sowie Mercedes-Benz Group AG für Ihr Vertrauen.“, so Graf von Wengersky, Geschäftsführer der Sternpark-Gruppe.

Die Sternpark-Gruppe erweitert damit ihre Präsenz in Süddeutschland auf sechs Betriebe. Die Gruppe mit einer rund 85-jährigen Geschichte betreibt nun 15 Standorte in NRW und Süddeutschland mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die nachhaltig und gut ausgerichteten Autohäuser der Familie Mack seien eine weitere Chance für ein langfristiges Wachstum. "Wir freuen uns über den Zuwachs und heißen die neuen Kollegen und Kolleginnen in Senden und Illertissen willkommen", so die Mitteilung. (AZ)