Männer rauben Jugendlichen am Busbahnhof aus – Polizei sucht Zeugen

Ein Raub mit Körperverletzung soll sich am Samstagabend gegen 19.40 Uhr am Busbahnhof in Senden ereignet haben. Wie die Polizei meldet, wurde ein 38-jähriger Mann Zeuge der Straftat: Er beobachtete, wie zwei Männer mit einem Jugendlichen eine verbale Auseinandersetzung hatten. Plötzlich schlug einer der Unbekannten dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Der Zeuge entschloss sich, einzugreifen. Als er sich näherte, ergriffen die Männer die Flucht. Der Jugendliche war ansprechbar und erzählte dem Zeugen, dass ihm die Unbekannten seine Jacke samt einem Mobiltelefon und einer Computermaus gestohlen hätten.

Raubüberfall in Senden: Polizei sucht Täter und Zeugen

Der Zeuge nahm gemeinsam mit dem Geschädigten zu Fuß die Verfolgung auf. Als sich die Männer hinter einem Pkw versteckten, forderte sie der 38-Jährige auf, das Diebesgut herauszugeben. Die Täter flohen daraufhin erneut und konnten entkommen. Auch der Geschädigte entfernte sich in eine unbekannte Richtung. Von Zuhause aus rief der Zeuge die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls und der vorsätzlichen Körperverletzung eingeleitet. Der Geschädigte wird darum gebeten, sich schnellstmöglich telefonisch unter 07309/9655-0 oder persönlich bei der Polizei Weißenhorn zu melden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gesucht. (AZ)