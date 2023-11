Senden

vor 48 Min.

Im "Stadtcafé" gibt's bald schwäbische Küche: Neue Pächter fürs Bürgerhaus

Plus Seit über einem Jahr wird nach einem Nachfolger für das Restaurant im Bürgerhaus in Senden gesucht. Bald eröffnet ein Ehepaar aus Ulm-Söflingen das "Stadtcafé".

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Die Entscheidung darüber fiel schon vor einigen Tagen im Hauptausschuss des Stadtrates. Der neue Pächter aber hatte da noch nicht einmal die Räumlichkeiten gesehen, der Vertrag war noch nicht unterzeichnet. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf habe zudem noch abwarten wollen, ehe die Entscheidung rechtskräftig ist. Sie befürchtete Einwände mancher Stadträte. Drei Wochen später ist die Tinte auf dem Pachtvertrag trocken. Bald soll es im Bürgerhaus in Senden wieder deutsch-schwäbische Küche geben.

Denn seit diesem Freitag steht nun offiziell fest: Neuer Pächter wird Patrick Sing. Der 44-Jährige lebt mit seiner Frau Nurgül Sing und ihren beiden Söhnen (14 und 17 Jahre) in Ulm-Söflingen. Dort haben sie zwischen 2016 und 2022 das Söflinger Wirtshaus betrieben. Nach einem kurzen Gastro-Abstecher an den Memminger Flughafen wollen sie nun das seit geraumer Zeit leer stehende Restaurant in Senden wieder mit Leben füllen. Eher zufällig seien sie in den sozialen Netzwerken darauf gestoßen. Gegen fünf Bewerber, die ebenfalls im Hauptausschuss sich vorstellten, hätten sie sich durchgesetzt. Der neue Name steht schon fest: Stadtcafé.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen