Polizei warnt: Frau gibt sich als Mitarbeiterin der Sozialstation aus

Zwei ältere Frauen, 84 und 92 Jahre alt, werden von einer Unbekannten aufgesucht, die sich als Mitarbeiterin der Sozialstation ausgibt. Jetzt warnt die Polizei.

Achtung vor falschen Bediensteten: Nachdem am Dienstagabend eine angebliche Mitarbeiterin der Sozialstation zwei ältere Menschen in Senden aufgesucht hat, warnt nun die Polizei. Die Ermittler bitten zudem um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Demnach hätten eine 84 und eine 92 Jahre alte Frau am Dienstag zwischen 18 und 21 Uhr Besuch von jener Unbekannten Besuch bekommen. Diese soll circa 30 Jahre alt sein. Die unbekannte Frau habe an der Wohnungstüre geklingelt und gab an, eine Mitarbeiterin der örtlichen Sozialstation zu sein.

Polizei Senden warnt: Unbekannte verschafft sich Zugang zur Wohnung

Unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, verschaffte sie sich Zutritt zur Wohnung der 92-Jährigen. Anschließend soll die circa 30-Jährige um Bargeld gebeten haben. Das aber habe die Seniorin nicht erwidert.

An der zweiten Adresse bei der 84-Jährigen zeigte sich die 30-Jährige laut Polizei "sehr fürsorglich" und verwickelte die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch. Dabei habe sie Details über die familiäre Situation der 84-Jährigen erfragt.

Gestohlen wurde nach Polizeiangaben bislang nichts. Die örtliche Sozialstation aber reagierte sofort und informierte alle Kundinnen und Kunden über die falsche Mitarbeiterin.

Polizei Senden hofft auf Hinweise zur Frau

Wer die Frau gesehen hat beziehungsweise wer sachdienliche Hinweise zur Identität oder dem Verbleib der Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig warnt die Polizei davor, fremden Personen Zutritt in die eigene Wohnung zu gewähren. Betrügerinnen und Betrüger erschleichen sich oftmals das Vertrauen gerade älterer Menschen oder geben sich fälschlicherweise als Bedienstete aus. (AZ)