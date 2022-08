Starker Rauch in Senden: Zwei Feuerwehreinsätze an derselben Adresse

Am Dienstag musste die Feuerwehr in Senden gleich zweimal zur ehemaligen Uhrenfabrik ausrücken und Brände löschen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ist es Zufall oder steckt mehr dahinter? Diese Frage stellen sich seit Dienstagabend Feuerwehr und Polizei in Senden (Landkreis Neu-Ulm). Dort war am Vormittag gegen 11 Uhr in einem Lagergebäude der ehemaligen Uhrenfabrik – heute „Gewerbepark Senden/GPS“ – an der Erich-Rittinghaus-Straße 2 plötzlich starke Rauchentwicklung festgestellt worden. Die alarmierte Feuerwehr drang mit mehreren Einsatzkräften unter schwerem Atemschutz in das völlig verrauchte Gebäude vor und fand dort die Quelle der Rauchentwicklung: Eine Waschmaschine war in Brand geraten und das Isoliermaterial war die Ursache für die Verrauchung des Gebäudes.

Kameraden der Sendener Feuerwehr halten sich vor dem Gebäude mit Atemschutz bereit, um die Mannschaft im Inneren des Gebäudes zu unterstützen. Foto: Wilhelm Schmid

Warum die Waschmaschine Feuer gefangen hatte, blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr vermutete einen technischen Defekt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Ordnungsamt der Stadt Senden sperrte den verrauchten Gebäudeteil. Eine Begehung wird erst nach den erfolgten Maßnahmen zur Dekontamination wieder möglich sein, da der Rauch giftige Rückstände unter anderem an Wänden und Möbeln hinterlassen hat.

Noch ein Einsatz für die Feuerwehr Senden an der ehemaligen Uhrenfabrik

Kurz nach 18 Uhr am Abend wurde die Feuerwehr Senden erneut alarmiert: Was sich zunächst kurios anhörte – mancher vermutete gar einen Irrtum –, stellte sich schnell als zweiter Ernstfall heraus: „Starke Rauchentwicklung im Gebäude Erich-Rittinghaus-Straße 1“ hieß es diesmal. Wieder rückte die Sendener Wehr mit einem kompletten Löschzug – Einsatzleitfahrzeug, zwei Löschfahrzeuge und Drehleiter – aus. Betroffen war nun das ehemalige Verwaltungsgebäude der früheren Uhrenfabrik, das heute an eine Reihe verschiedener Nutzer vermietet ist. Die Hausmeisterin hatte den Brand entdeckt und sofort Alarm ausgelöst.

Diesmal brannte laut Feuerwehr ein Gemisch aus Schrott, Müll und sonstigem Altmaterial in einer Rollcontainer-Gitterbox, die in einem Abstellraum im ersten Obergeschoss gelagert war. Die Feuerwehr ging auch hier wieder unter Atemschutz vor und konnte mithilfe des mitgeführten C-Rohres dem Feuer schnell den Garaus machen. Dazu wurde wiederum das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit. Wie bei dem Vorfall am Vormittag beläuft sich der Sachschaden nach Schätzungen der Polizei auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde auch diesmal glücklicherweise niemand, vorsorglich waren zwei Rettungswagen im Einsatz.

Nachdem das Ganze nun doch sehr eigenartig schien, wurde von der zunächst eingesetzten Polizeistreife in Absprache mit der Einsatzzentrale der Kriminaldauerdienst (KDD) an die Einsatzstelle gerufen. Wie gut drei Stunden nach Brandausbruch vom Polizeipräsidium in Kempten zu erfahren war, ziehen sich die Ermittlungen der KDD-Beamten noch eine längere Zeit hin. In Verbindung mit dem Vorfall vom Vormittag an nahezu gleicher Stelle und mit ebenso fast gleichem Ergebnis kann laut Polizei „Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden“, wie es vorsichtig ausgedrückt wurde. Am Mittwoch gab es dazu noch keine neuen Erkenntnisse. Weitere Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Neu-Ulmer Kripo geführt. (mit AZ)