"Personal Shopperin" aus Senden kleidet Gäste für die Charles' Krönung ein

Plus Wenn König Charles am Samstag in London gekrönt wird, schaut die Sendenerin Sonja Grau ganz genau hin: Knappe zehn der 2000 geladenen Gäste hat die Stilberaterin eingekleidet.

Von Oliver Helmstädter

Die Arbeit des einzigen "Personal-Shoppers" der Region, Sonja Grau, hat schon vor Monaten begonnen. Seit bald 30 Jahren ist die Stilberaterin im Geschäft. Und immer, wenn bei der königlichen Familie in London Großereignisse anstehen, hat sie Aufträge.

"Es macht mir ganz besondere Freude, dass ich bei der Krönung tätig sein darf", sagt Grau. Wen genau die Wahl-Sendenerin für den neuen König schick macht, darf sie nicht verraten. Knapp unter zehn Personen seien es. Reiche Menschen aus dem In- und Ausland, die weder Zeit noch Nerven hätten, sich lange mit dem passenden Outfit für ein Jahrhundertereignis wie eine Krönung im britischen Königshaus zu kümmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

