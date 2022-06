Diese Sendenerin kleidet Gäste fürs Queen-Jubiläum ein

Plus Pompös wird in London das 70. Thronjubiläum der Queen gefeiert. Einige der Gäste wurden von der Sendener Stilberaterin Sonja Grau eingekleidet. Worauf es zu achten gilt.

Entspannt verfolgt "Personal Shopperin" Sonja Grau die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung von Queen Elisabeth vor dem Fernseher. Die Arbeit der Einkaufs- und Stilberaterin ist getan. Eine "gute Handvoll" unter ihren Kundinnen und Kunden gehört zu den geladenen Gästen der pompösen Jubiläumsparty. Weitere "am Rande des Geschehens". Und wenn es zum Handshake mit den Royals kommen sollte, könne ihre Kundschaft zumindest sicher sein, es stilvoll getan zu haben.