Autos prallen im strömenden Regen zusammen: eine Person verletzt

Eine Kollision ereignet sich am Dienstagabend bei Witzighausen. Es gibt einen Verletzten – und Tränen wegen des Verlustes eines Traumautos.

Gegen 19 Uhr ist es am Dienstagabend bei strömendem Regen auf der Staatsstraße 2019 bei Witzighausen (bei Senden) zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Dass vor Ort auch Tränen flossen, hatte aber einen anderen Grund.

Unfall bei Witzighausen: Zwei Autos stoßen zusammen

Die Polizei schilderte den Hergang des Unfalls auf Nachfrage unserer Redaktion wie folgt: Ein 56-jähriger Mann wollte mit seinem Auto vor Ort aus der Illerberger Straße nach links auf die Staatsstraße 2019 abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Wagen eines 23-Jährigen – und es kam zum Zusammenstoß. Der jüngere Mann wurde nach Auskunft der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten bei dem Unfall leicht verletzt. Er war es auch, dem nach der Kollision angeblich die Tränen kamen: Ebenso wie am anderen Fahrzeug war an seinem Auto, einem auffälligen Subaru-Sportwagen, ein Totalschaden entstanden. "Er hat geweint, dass sein Traumauto kaputt ist", hieß es von der Polizei dazu.

Bei einem Unfall bei Witzighausen wird eine Person verletzt. Ein Subaru-Sportwagen wird schwerbeschädigt. Foto: Wilhelm Schmid Illertissen

Die Feuerwehr Witzighausen sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese für die polizeiliche Unfallaufnahme aus und regelte den Verkehr. (wis, caj)