135 Kilogramm Kartoffeln direkt vom Acker gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Kartoffeldiebstahl bei Wullenstetten nach Zeugen. Zwischen Montag und Mittwoch, 5. und 7. August, entwendeten Unbekannte nach Angaben der Ermittler von einem Acker, der sich östlich der Straße „Am Berggarten“ befindet, insgesamt 90 Stauden Kartoffeln, was einem Gewicht von etwa 135 Kilogramm entspreche. Der Schaden wird auf etwa rund 300 Euro geschätzt.

Es ist nicht der erste Diebstahl von Erdäpfeln in einer solchen Größenordnung. Vor etwa einem Jahr wurden von einem Feld an der Leipheimer Straße in Pfuhl circa 100 Kilogramm Kartoffeln gestohlen. Wie der betroffene Landwirt damals der Polizei meldete, seien die Knollen im Zeitraum vom 18. bis 24. August entwendet worden. Die unbekannten Täter ernteten auf einer Fläche von circa 30 Quadratmetern die Kartoffeln ab. Dem Landwirt sei hierdurch ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden.

Ob der oder die Täter im Pfuhler inzwischen ermittelt gemacht werden konnten, konnte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage zunächst nicht sagen. Es gebe jedoch bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen.

Weil es im Fall Wullenstetten bislang wohl keine konkreten Ermittlungsansätze gebe, werden nun Zeugen der Tat gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (AZ/krom)