Polizei warnt vor angeblichen Handwerkern

Für Dienstleistungen verlangen sie Wucherpreise – ein Fahrzeug, das jetzt in Wullenstetten gesehen wurde, steht mit solchen Vorfällen in Verbindung.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die in dieser Woche bereits zweimal in Wullenstetten unterwegs gewesen sein sollen. Die Fahrer zweier verdächtiger Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen hielten sich demnach am Montag und Mittwoch jeweils spätnachmittags und abends im Wohngebiet auf und schauten sich dort um. Recherchen ergaben, dass eines der Fahrzeuge in der Vergangenheit mit dem Anbieten von betrügerischen und dubiosen Dienstleistungen rund ums Haus in Verbindung stand.

Bei dieser Masche bieten die Täter Dienstleistungen an, beispielsweise Dachreinigungen, für die sie im Nachgang Wucherpreise verlangen. Nicht selten fordern die Betrüger auch im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die dann nie ausgeführt werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)