Sperrungen wegen Dorffest und Festumzug der Feuerwehr Wullenstetten

Das Dorffest Wullenstetten findet am Samstag, 18. Mai, und Sonntag, 19. Mai, im und um das Feuerwehrhaus in der Zedernstraße statt. Dafür wird die Zedernstraße im Bereich zwischen Bierweg und Kapellenweg und der Kastanienweg im Zeitraum von Donnerstag, 16. Mai, 12 Uhr bis Montag, 20. Mai, 12 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr wird während dieser Zeit über Bierweg, Eschenstraße und Kapellenweg umgeleitet.

Wegen des Festumzugs zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Wullenstetten kommt es am Sonntag, 19. Mai, von 9 bis 10.30 Uhr außerdem zu einer weiteren Vollsperrung in Senden. Die Umzugsstrecke verläuft über folgende Straßen: Heerstraße – Johann-Glocker-Straße – Römerstraße (St 2019) – Eschenstraße – Kastanienweg – Zedernstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Wullenstetten wird den Verkehr in dieser Zeit gegebenenfalls aufhalten und wieder freigeben, wenn der Festumzug vorbeizieht. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet. (AZ)