Bremse mit Kupplung verwechselt: 23-Jähriger baut teuren Unfall

Weil ein junger Autofahrer bei einem Leihwagen die Bremse mit der Kupplung verwechselt, sind zwei Autos kollidiert. Der Sachschaden ist erheblich.

An der Auffahrt zur B28 hat sich bei der Ampelkreuzung nahe Gerlenhofen am Samstag kurz nach Mittag ein Verkehrsunfall ereignet. Beide Beteiligten kamen aus Senden und wollten in Richtung Ulm fahren. Da an dieser Stelle der von links kommende Verkehr Vorrang hatte, mussten sich beide Fahrzeugführer nach links umblicken und abbremsen. Dabei verlor der 38-jährige Pkw-Fahrer den Wagen der vor ihm befindlichen Frau aus den Augen und fuhr ihr hinten auf. Es entstand nur Blechschaden im unteren vierstelligen Bereich. Wegen seiner Unachtsamkeit wurde der Pkw-Fahrer mit einem Bußgeld verwarnt.

Unfall in Senden: Autofahrer kommt mit Automatikgetriebe nicht zurecht

Nur Stunden später krachte es auf der Adenauerbrücke in Richtung Ulm. Ein 23-Jähriger bremste gegen 17 Uhr abrupt ab, sodass der nachfolgende Autofahrer, der nicht genügend Sicherheitsabstand hatte, auffuhr. Es stellte sich nach Darstellung der Polizei heraus, dass der junge Fahrzeuglenker einen Leihwagen mit Automatikgetriebe hatte, sonst aber nur ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe gewohnt war. Beim Treten der "Kupplung", die in Wirklichkeit die Bremse war, blieb der Pkw deswegen zügig stehen.

Durch die Karambolage entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da beide Autofahrer zum Unfall beigetragen hatten, wurden auch beide von der Polizei kostenpflichtig verwarnt. (AZ)

