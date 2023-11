Ulm

07:00 Uhr

Nach über 110 Jahren: Söflinger Zitherorchester gibt bald letztes Konzert

Plus Der Zitherverein in Söflingen hat eine mehr als 110-jährige Geschichte. Der Vorsitzende Heinz Frenkenberger erklärt, was die Faszination Zither ausmacht.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Die Zither war ein Trendinstrument des beginnenden 20. Jahrhunderts. Der Erfolg des Saiteninstruments erreichte auch Söflingen: Dort gründete sich 1910 ein Zitherverein, der heute noch besteht. Dessen Orchester holt jetzt im Stadthaus das coronabedingt ausgefallene Konzert zum 110. Geburtstag nach – es wird aber das letzte Konzert des Orchesters dieses Zithervereins sein.

Warum will keiner mehr Zither lernen?

Den Zitherspielern fehlt der Nachwuchs. Heinz Frenkenberger, erster Vorsitzender des Söflinger Zithervereins, glaubt, das liege auch daran, dass viele mögliche Interessenten nicht wüssten, wie vielseitig das Instrument ist und die Zither stattdessen nur mit volkstümlicher Musik assoziierten. Manch einer, der im Verein das Zitherspielen gelernt hat, sei auch weggezogen, erzählt er. Und einige Orchestermitglieder wollten aus Altersgründen aufhören – die Fahrten zu den abendlichen Proben in der winterlichen Dunkelheit werden ihnen ebenso zur Belastung wie der Transport der Spieltische und anderer Instrumente wie ein Kontrabass. Der Verein aber, in dem auch Musiker aus dem Landkreis Neu-Ulm wie die zweite Vorsitzende Anneliese Maisch und das Zitherensemble Weißenhorn engagiert sind, und der auch viele nicht-aktive Mitglieder hat, bleibt bestehen. Beim Konzert "Saiten kreuz & quer", das am 18. November um 18.30 Uhr beginnt, spielt nicht nur das Orchester des Zithervereins Ulm-Söflingen unter Leitung von Monika Layer, es treten auch die Stubenmusik Gögglingen, die Zeller Saitenmusik und das Gitarren-Duo Rudolf Keller und Joe Wenger auf. Beim Konzert erklingen wird natürlich traditionelle Musik in Besetzungen wie Zither, Harfe, Gitarre und Hackbrett, aber auch Zither-Bearbeitungen von Werken aus anderen Genres wie der irisch-keltischen Musik oder Scott Joplins Rag "The Entertainer", komponiert eigentlich als solistisches Klavierwerk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen