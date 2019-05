vor 44 Min.

Anton Gavel wird Cheftrainer des Ulmer Pro B- und NBBL-Teams

Der Ex-Profi Anton Gavel wird Jugendtrainer der Ulmer Basketballer. Wie es mit seinem Vorgänger Danny Jansson weitergeht, bleibt allerdings unklar.

Der 34-jährige Ex-Basketballprofi Anton Gavel beginnt seine Trainerkarriere bei den Ulmer Basketballern. Dort soll er künftig die Orange Academy in der Pro B und das NBBL-Team der Donaustädter trainieren - das hat der Klub am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Deutsch-Slowake ist den Basketball-Fans vor allem als Spieler des FC Bayern München und Brose Bambergs ein Begriff. Insgesamt fünf Mal gewann er die deutsche Meisterschaft und vier Mal den Pokal. Im Sommer 2018 beendete er seine 18-jährige Profi-Laufbahn.

„Er hat in seiner Spielerkarriere alles erlebt, das soll er nun an unsere jungen Spieler weitergeben“, sagt BBU‘01-Geschäftsführer Thomas Stoll. Und auch Gavel scheint mit seiner Wahl zufrieden zu sein: „Ich freue mich auf die Challenge. Ich möchte eine gewisse Einstellung zur täglichen Arbeit vermitteln und dabei die Spieler so gut wie möglich entwickeln.“

Anton Gavel wird Trainer der Orange Academy und des Ulmer NBBL-Teams

Als 17-Jähriger stieg er mit der BG Karlsruhe in die Basketball Bundesliga auf, wo er 2006 zum Nachwuchsspieler des Jahres gekürt wurde. In Gießen etablierte sich Gavel als BBL-Spieler und stand erstmals im Halbfinale. Nach zwei Jahren in der spanischen ACB und einer Saison für Aris Thessaloniki in Griechenland verbrachte Gavel den Großteil seiner Karriere bei Brose Bamberg. Hier wurde er zwei Mal zum besten Verteidiger der Liga ausgezeichnet und gewann unter Trainer Chris Fleming vier Meisterschaften in Folge (2010 bis 2013). Im Anschluss lief der Point Guard vier Jahre für den FC Bayern München auf und beendete seine Karriere nach dem Double-Gewinn aus Meisterschaft und Pokal (2018).

„Anton soll die hervorragende Arbeit, die Danny Jansson in den letzten fünf Jahren gemacht hat, konsequent fortsetzen“, sagt Ulms künftiger Sportdirektor und Ex-Trainer Thorsten Leibenath, der Gavel zwei Jahre als Co-Trainer in Gießen coachte. Unklar bleibt allerdings, wie es mit dem amtierenden Nachwuchstrainer Jansson weitergehen wird, in der Pressemitteilung steht über seine Zukunft nichts geschrieben. Das heizt die Gerüchteküche an. Zuletzt klang bei den Spekulationen um einen Leibenath-Nachfolger immer mal wieder Janssons Name durch den Raum. (az, gioe)

