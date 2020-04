13:50 Uhr

Auch für Ratiopharm Ulm gilt: „Ein Livesport lebt von Zuschauern“

Plus Der Ulmer Geschäftsführer Andreas Oettel spricht über die Situation seines Vereins in der Krise und über den Plan der Bundesliga. So euphorisch wie sein Kollege ist er nicht

Von Pit Meier

Wer die aktuelle Entwicklung nicht mitbekommen hat, der könnte aus diesem Tweet von Thomas Stoll schlussfolgern, dass demnächst Ratiopharm Ulm in der ausverkauften Arena Finalspiel fünf um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen Bayern München bestreitet. „Das kann hammergeil werden“, schreibt einer der beiden Ulmer Geschäftsführer. Tatsächlich ist es aber so, dass zehn von 17 Bundesligavereinen mit ihren Restmannschaften demnächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Turnierform so etwas wie einen deutschen Corona-Meister ermitteln. Jedenfalls dann, wenn die Bestimmungen der Politik das zulassen und alle Hygiene-Vorschriften eingehalten werden können. Auf genau diesen Plan bezieht sich Stoll mit seiner euphorischen Einschätzung.

Ratiopharm Ulm und die anderen (Spiel-) Willigen werden wohl in München spielen Immer noch nicht „hammergeil“, aber immerhin interessant wäre die Veranstaltung, würde sie in Ulm stattfinden. Danach sieht es aber nicht aus, dem Vernehmen nach wird das Turnier – wenn es überhaupt zu realisieren ist – im Münchener Audi-Dome über die Bühne gehen. Die Bayern sollen neben Alba Berlin und Oldenburg auch eine der treibenden Kräfte hinter dem Beschluss sein, den die Basketball-Bundesliga (BBL) am Montag in einer fünfstündigen Videoschalte getroffen hat. In einem von Ratiopharm Ulm zur Verfügung gestellten Interview nimmt nun Andreas Oettel zu dem Beschluss der BBL sowie der Situation des deutschen Basketballs und seines Vereins Stellung. Stolls Geschäftsführer-Kollege neigt weniger zu Worten wie „hammergeil“, er gilt vielmehr im Verein als so etwas wie die Stimme der Vernunft. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Oettel sagt ... zum Plan der BBL: „Für mich war es die bedeutendste Ligatagung in meiner Funktionärslaufbahn. Ich bin glücklich, dass wir ein Ergebnis gefunden haben, hinter dem alle stehen. Die gute Nachricht für mich ist: Wir machen weiter. Wir haben uns bereits seit Mitte März viele Gedanken gemacht, seit absehbar war, dass es nicht im Normalbetrieb weitergehen wird. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Und wir wissen auch, dass wir für die Entscheidung Kritik bekommen werden. Wir als Ratiopharm Ulm finden es gut, den Spielbetrieb fortzusetzen. Wir wollen weitermachen. Natürlich aber nur mit entsprechenden Hygiene- und Sicherheitskonzepten und in einem Quarantänemodus.“ zu den Spielern: „Auch die Spieler haben gesagt: Wir wollen spielen. Sportler sind kompetitiv – die wollen spielen, die wollen etwas leisten. Wir als Klub mussten uns fragen, was macht uns eigentlich aus. Und das ist natürlich der Basketball-Sport. Und wenn Du das nicht mehr machen kannst, dann bist du quasi nicht mehr da. Deswegen war es eine Herzenssache – wir wollen weitermachen.“ zu Zuschauern: „Natürlich lebt ein Livesport von Zuschauern und den Emotionen in der Halle. Vor allem in dieser unglaublichen Arena. Davon leben wir und das wäre auch nicht dauerhaft wegzudenken. Aber wenn es vorübergehend sein muss, weil es sonst nicht geht, dann muss man das akzeptieren.“ zum Zeitplan: „Damit es zeitlich funktioniert, brauchen wir bis spätestens zum 18. Mai ein finales Go von den Behörden und der Politik. Bis dahin arbeiten wir im Hintergrund in Arbeitsgruppen an den Details und an einem Hygiene- und Gesundheitskonzept, das behördlich abgenommen werden muss. Deswegen ist es auch noch unklar, ob uns der Schritt gelingt, dass wir weiterspielen dürfen.“ zur Ulmer Mannschaft: „Ich kann heute auch nicht sagen, ob wir alle unsere Importspieler wiedersehen werden. Ich gehe zwar davon aus, dass man eine Reisegenehmigung bekommt – weil es um die Berufsausübung geht. Wir haben auch entsprechende Vereinbarungen mit unseren Spielern getroffen. Aber ich kann nicht garantieren, dass jeder ins Flugzeug einsteigt und auch aussteigt. Aber wir haben auch genug Spieler hier.“ zur finanziellen Situation: „Wir sind kurzfristig noch liquide, weil wir ein saisonales Geschäft haben – auch weil wir einige Einnahmen bereits vorher generiert haben. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, die Fans haben einen Anspruch auf Erstattung bei Abos und Tickets, die sie bereits im Voraus bezahlt haben. Es geht auch um den Sponsoringbereich. Und aktuell generieren wir keine weiteren Einnahmen. Das heißt, wenn wir jetzt alles rückerstatten müssten, dann wären wir jetzt schon am Ende. Einbußen von bis zu 50 Prozent sind durchaus realistisch, aber damit müssen wir umgehen.“ Lesen Sie auch: Interview mit dem Ulmer Kapitän Per Günther

