Obenhausen kommt unter die Räder

1:5 in Jungingen. Corona-Pause für Tiefenbach

Als Nutznießer des Spieltags in der Fußball-Bezirksliga dürfen sich der FC Srbija Ulm und der FC Burlafingen fühlen. Spitzenreiter FC Blaubeuren musste pausieren, weil Gegner FC Hüttisheim die Partie wegen Spielermangels absagte. Der Tabellenzweite Langenau verlor klar beim FC Srbija, Staig und der TSV Blaustein teilten im Duell des Vierten mit dem Dritten die Punkte. Burlafingen und Srbija verkürzten mit ihren Siegen daher den Abstand zur Spitze. Obenhausen kassierte in Jungingen eine 1:5-Pleite und rutschte auf Rang elf ab. Die SGM Aufheim-Holzschwang setzte sich hingegen gegen Lonsee mit 3:1 durch und verbesserte sich auf Platz zehn. Coronabedingt abgesagt wurde die Partie Tiefenbach gegen Thalfingen.

TSV Bermaringen – TSV Blaubeuren 2:4 (1:2). Die Gäste waren verdienter Sieger. In der elften Minute gingen sie durch Josef Gaus in Führung, den Ausgleich erzielte Philipp Buschow (22.). Simon Schuon (32.) und Max Deißler (64.) sorgten für das 2:1 und 3:1 der Blaubeurer. Marius Stichler verkürzte zwar noch auf 2:3 (80.), doch Daniel Rostomily gelang kurz vor Schluss mit dem 4:2 die Entscheidung.

TSG Söflingen – SC Türkgücü Ulm 1:3 (0:1). Mateusz Jakubowsky brachte Türkgücü per Elfmeter in Führung (39.), obwohl die TSG zunächst spielbestimmend war. Ousman Fatajo sorgte mit seinen beiden Treffern (48., 56.) für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung der Gäste. Moritz Fichter gelang in der 83. Minute per Foulelfmeter noch das 1:3.

FC Srbija Ulm – TSV Langenau 4:1 (3:0). Die Gastgeber waren gut drauf und sorgten durch die Treffer von Nenad Duric (24.), Nebojsa Mrkic (30.) und erneut Duric (40.) bis zur Pause für den klaren 3:0-Zwischenstand. Maximilian Laible verkürzte zwar auf 1:3 aus Sicht der Langenauer (49.), aber Nenad Ilic machte in der 77. Minute mit dem 4:1 alles klar.

SC Staig – TSV Blaustein 2:2 (2:2). Die Gäste hatten im ersten Durchgang zwei gute Chancen und nutzten diese durch Markus Breunig (29.) und Moritz Lotz (41.) zur 2:0-Führung. Dann glich Staig binnen vier Minuten durch Treffer von Dominik Ruelius (43.) und Jens Geiselmann (45.+2) aus. Nach der Pause hatte Blaustein Chancen für den Siegtreffer. Aber auch Staig hätte gewinnen können, doch Geiselmann scheiterte mit einem Foulelfmeter an TSV-Keeper Antonios Antoniadis (90.).

SGM Aufheim-Holzschwang – SV Lonsee 3:1 (3:0). Die Gastgeber machten bis zur Pause schon alles klar. Nicolas Eigner brachte sie früh in Führung (2.), Hannes Martinek legte nach (21., 33.). Nach dem Seitenwechsel war bei der SGM die Spannung etwas raus, aber dem Gegner gelang nur ein Treffer zum 1:3 durch Nick Uhlmann (47.).

SV Jungingen – TSV Obenhausen 5:1 (3:0). Eine klare Sache für Jungingen. Jan Pablo Fronius (17.), Henrik Hülsmann (38.) und Tim Bärtele (45.+1) schossen die Gastgeber in Front. Das 1:3 durch Klaus Jehle steckte der SVJ sofort weg, Finn Kürner markierte das 4:1 (68.). Tim Bärtele setzte den Schlusspunkt (80.). (kümm)