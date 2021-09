Bezirksliga-Topspiel

18:20 Uhr

Aufheim/Holzschwang springt gegen Ingstetten/Schießen höher

Plus Zweiter Sieg in Folge gegen die Roggenburger Spielgemeinschaft, deren kleine Serie damit wiederum reißt. Am Ende überschlagen sich die Ereignisse

Von Michael Schuster

Die SGM Aufheim/Holzschwang landete gegen die SGM Ingstetten/Schießen den zweiten Sieg in Folge. Die insgesamt eher schwache Partie endete mit 3:2 für den Gastgeber und sie lebte aber vor allem von der Dramaturgie der Schlussviertelstunde.

