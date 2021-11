Burlafingen verdaut diesen Schock

Trotz einer frühen Verletzung eines Spielers gelingt ein 3:1-Sieg bei der SGM Ingstetten/Schießen. Die vergibt ihre Chancen in der ersten Halbzeit

Der FC Burlafingen gewann zwar die Bezirksligapartie bei der SGM Ingstetten/Schießen mit 3:1, aber zunächst hatten die Gäste aus dem nördlichen Landkreis einen Schock zu verdauen. In der 7. Minute verletzte sich Christoph Blaschke offensichtlich schwer am Knie und musste vom Platz in Ingstetten getragen werden. Für ihn kam Kevin Kreuz.

Der FC Burlafingen erholte sich davon erst recht spät und so hatten die Gastgeber zunächst gewisse Vorteile und auch die besseren Torchancen. Aber Michael Harder brachte zweimal den Ball nicht im Gehäuse unter (14., 17.) wobei aber jeweils auch FCB-Keeper Tobias Höhne sehr gut auf dem Posten war. An Höhne scheiterten zudem nacheinander Tim Elser (22.) und Fabian Span (26.). Die beste Möglichkeit der Gäste vergab Rafal Czerwinski. Sein Schuss ging knapp am von Christian Jaksch gehüteten Kasten vorbei (40.). Kurz vor der Pause schaffte Elser dann doch das bis zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 1:0 für die SGM.

Nach der Halbzeitpause legte der FC Burlafingen deutlich zu und kontrollierte nun vorwiegend das Geschehen, wobei Ingstetten/Schießen bei Kontern gefährlich blieb. In der kampfbetonten, aber nicht unfairen Partie zeigte Burlafingen nun auch die etwas bessere Spielanlage. Allerdings brauchte der FCB einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Rafal Czerwinski verwandelte den Strafstoß sicher (49.). In der 65. Minute schoss dann Ihsan Onay die Gäste aus recht spitzem Winkel mit 2:1 in Führung. Fabian Spann hatte kurz vor Schluss für die Einheimischen den Ausgleich auf dem Fuß – und vergab die Chance.

Auf der anderen Seite machte es Marcello Tostoni nach einem Fehler von Christian Jaksch besser und schob den Ball zum alles 3:1 ins leere SGM-Gehäuse ein.