Bundesligaspiel des TTC Neu-Ulm abgesagt

Der Tischtennis-Doppelweltmeister von 1989, Steffen Fetzner (links), und der Neu-Ulmer TTC-Trainer Dimitrij Mazunov trafen sich am Montag in Holzheim.

Plus Für den TTC Neu-Ulm gibt es schlechte Neuigkeiten, aber auch einen prominenten Besuch: Der ehemalige Doppel-Weltmeister Steffen Fetzner war da.

Von Willi Baur

Das Kompliment von Steffen Fetzner war ehrlich und keinesfalls der Höflichkeit geschuldet: „Das ist doch eine tolle Halle, vor allem für einen Verein auf dem Dorf“, staunte der 52-Jährige am Montag in der Holzheimer TSV-Turnhalle. Fetzner, der 1989 bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Dortmund gemeinsam mit dem heutigen Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf sensationell den Titel im Doppel holte, kam freilich nicht des vereinseigenen Bauwerks aus den 1930er-Jahren nach Holzheim.

Der frühere Publikumsliebling, inzwischen Manager bei einem bekannten Tischtennis-Ausrüster, beobachtete hier vielmehr die Arbeit der Trainingsgruppe des Bundesligisten TTC Neu-Ulm um Trainer Dimitrij Mazunov. Fetzners spezielles Interesse galt dabei der Entwicklung Vladimir Sidorenkos. Der 18-jährige russische U21-Europameister, der zur neuen Saison bekanntlich zusammen mit Mazunov von Ochsenhausen nach Neu-Ulm wechselte, steht bei Fetzners Arbeitgeber unter Vertrag. Mit dem früheren russischen Nationalspieler Mazunov allerdings verbinden sich für den Ex-Weltmeister weniger positive Erinnerungen: Der verhinderte nämlich 1991 bei den Weltmeisterschaften im japanischen Chiba zusammen mit seinem Bruder Andrej im Viertelfinale eine erfolgreiche Titelverteidigung des deutschen Doppels.

TTC Neu-Ulm: Bundesliga-Gastspiel in Bad Königshofen fällt aus

So wie Fetzner damals auf die Titelverteidigung verzichten musste, so muss der TTC vorerst darauf verzichten, an seinen erfolgreichen Saisonstart in der Bundesliga anzuknüpfen. Der TTC-Managerin Nadine Berti zufolge wurde das für den kommenden Sonntag angesetzte Gastspiel beim TSV Bad Königshofen nämlich abgesagt. Grund: Neben Schulen und Kitas im Ort ist auch die Halle der Unterfranken aufgrund der aktuellen Corona-Infektionszahlen geschlossen worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Wie von Berti weiter zu erfahren war, „wackelt“ auch das am ersten Oktober-Freitag terminierte Derby-Heimspiel gegen die TTF Ochsenhausen. „Wir müssen jetzt eben die Entscheidungen der Politik abwarten“, meinte Berti. Nach wie vor ungeklärt sei in diesem Fall auch die Hallenfrage. Das ursprünglich vorgesehene Edwin-Scharff-Haus scheidet jedenfalls Berti zufolge aus. Im Gespräch ist nun offenbar unter anderem die Sporthalle in Pfaffenhofen.

