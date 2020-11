15:43 Uhr

DFB-Pokal: Ulm gegen Schalke am 22. Dezember

Einen Termin für das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Schalke 04 gibt es schon. Der Schauplatz ist offiziell noch offen.

Von Pit Meier

Terminiert ist die Partie jetzt zumindest: Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Schalke 04 wird am Dienstag, 22. Dezember um 18.30 angepfiffen. Das hat der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) bekannt gegeben. Nach wie vor nicht offiziell entschieden wurde darüber, ob im Donaustadion oder in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen gespielt wird. Da die Ulmer und die Schalker aber gemeinsam einen Tausch des Heimrechts beantragt hatten, dürfte die Verlegung Formsache sein. Schon in Runde eins des Wettbewerbs wurde schließlich etwa bei Düren gegen Bayern München oder Schweinfurt gegen Schalke so verfahren.

SSV Ulm 1846 Fußball gegen Schalke 04 ohne Zuschauer

Kurz vor Weihnachten gibt es neben der Ausarbeitung und Einhaltung eines Hygienekonzepts noch einen weiteren guten Grund für eine Verlegung: In der Veltins-Arena gibt es eine Rasenheizung, um Donaustadion nicht. Für die Ulmer Fans ist der Schauplatz ohnehin nebensächlich, Zuschauer werden so gut wie sicher nicht zugelassen sein. Die Partie wird aber live und kostenpflichtig beim Pay-Sender Sky übertragen.

