Der Terminplan des Bezirks Donau/Iller steht

Plus Die Staffeleinteilung und der Terminplan für die kommende Saison im Bezirk Donau/Iller wurden auf den Staffeltagen beschlossen. Außerdem wurde die erste Runde im Bezirkspokal ausgelost.

Von Gideon Ötinger

Die neue Fußball-Saison im Bezirk Donau/Iller, die offiziell am 6. September starten und am 19. Juni 2021 enden soll, hat endgültig Formen angenommen. Grundlage dafür sind die Staffeltage, die am vergangenen Wochenende stattfanden und auf denen die Staffeleinteilung sowie die Terminpläne verabschiedet wurden. In den einzelnen Spielklassen wird es die ein oder andere Änderung geben.

Bezirksliga: Schon am 4. September treten der TSV Blaubeuren und der TSV Blaustein gegeneinander an. Wegen Corona soll es wie berichtet lediglich Auf- und keine Absteiger geben. In der Bezirksliga Donau/Iller hat das zur Folge, dass sie in der kommenden Spielzeit anschwellen wird. 18 statt wie im vergangenen Jahr 16 Teams werden dann um den Titel spielen. Der Vorjahresmeister SSG Ulm startet in der Landesliga, neu in die Bezirksliga kommen der TSV Blaubeuren, der FC Hüttisheim und die SGM Ingstetten/Schießen. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist in der Bezirksliga der 6. Dezember, die ersten Partien nach der Winterpause sind für den 7. März geplant.

Kreisligen A: Anders als die Bezirksliga haben alle drei Staffeln (Alb, Iller, Donau) ihre Sollstärke von 16 Teams erreicht. Zwei Änderungen gibt es allerdings: Der SV Oberelchingen spielt nicht mehr in der Alb-Staffel, sondern wechselt auf eigenen Wunsch in die Donau-Staffel. Die Reserve des SV Thalfingen verlässt diese freiwillig und geht zurück in die Kreisliga A IV. In den drei Staffeln wird es die ersten Partien jeweils schon am 5. September geben. Für die A-Kreisligisten endet das Fußballjahr 2020 am 29. November, weitergehen soll es am 14. März.

Kreisligen B: Im Gegensatz zu den A-Staffeln hat sich in denen der B-Klasse einiges getan. Um die Zahlen der jeweiligen Teams einigermaßen ausgeglichen zu gestalten, gehen der FC Blautal, der TSV Einsingen und der RSV Ermingen von der Donau- in die Alb-Staffel. Dort spielt ab sofort auch die zweite Mannschaft des SV Westerheim. Von der Alb bewegten sich dafür sechs Teams in die Donau-Staffel: Fortuna Ballendorf, TSV Beimerstetten, SV Hörvelsingen, SV Göttingen, SC Lehr und SV Weidenstetten. Von der Donau an die Iller wechseln der SC Unterweiler und die SF Dellmensingen. Am 21. November steht für die B-Vertreter der letzte Spieltag des Jahres an, am 21. März wird die Saison fortgesetzt.

Rahmenterminplan der Bezirksliga Donau/Iller steht fest

Neben den Teams, die in den lokalen Wettbewerben antreten, gibt es auch in der kommenden Saison wieder Mannschaften, die in überregionalen Klassen spielen. Für sie beginnt die neue Saison teilweise schon früher.

Regionalliga Südwest: Für den SSV Ulm 1846 Fußball geht es am 5. September los, Gegner im heimischen Donaustadion wird die SV Elversberg sein. Satte 22 Mannschaften werden in der kommenden Saison antreten, es gilt dann eine verschärfte Abstiegsregelung. Auch aufgrund der vielen Teams müssen die Spatzen mit der kürzesten Winterpause klarkommen. Am 19. Dezember steht das letzte Spiel auf dem Plan und schon am 30. Januar müssen die Ulmer wieder ran. Dafür sind sie eine Woche früher fertig als ihre Bezirkskollegen: Der letzte Spieltag ist für den 12. Juni angesetzt.

Verbandsliga: Nach langer Abstinenz schickt der Bezirk Donau/Iller mal wieder einen Vertreter in die württembergische Verbandsliga: Türkspor Neu-Ulm beginnt schon am 22. August auswärts in Heimerdingen mit der neuen Runde. Am 5. Dezember wartet das letzte Spiel vor dem Jahreswechsel, am 27. Februar geht es weiter und am 19. Juni endet die Saison.

Landesliga: Die Spielpläne der Landesligisten TSV Buch, TSV Neu-Ulm und SSG Ulm orientieren sich an denen der Verbandsliga. Beginn ist am 22. August, Ende am 19. Juni. Buchs letztes Spiel vor der Winterpause findet am 5. Dezember statt, Neu-Ulm und Ulm müssen einen Tag länger warten. Auch die Landesliga ist umfangreicher besetzt als in der Vorsaison. Statt 16 Teams spielen 19 Klubs gegeneinander.

Der Verband hat am Mittwoch zudem die 56 Begegnungen der ersten Runde im Bezirkspokal Donau/Iller bekannt gegeben. Die SpVgg Au hat ein Freilos abbekommen, die Teilnahme am Pokal ist freiwillig. Verzichtet hat nur die SG Ingstetten/Schießen. Die möglichen Spieltermine für den Pokal sind Freitag, 21. August, 18.30 Uhr; Samstag, 22. August, 17 Uhr sowie Sonntag, 23. August, 15 Uhr und 17 Uhr. Die endgültige Festlegung der Termine folgt am kommenden Wochenende. Teams, die in Bayern heimisch sind, müssen wegen der Corona-Regeln im Freistaat allesamt auswärts in Württemberg spielen.

Hier gibt es den Spielplan der ersten Runde

Grundlage für den Spielbetrieb ist ein Hygienekonzept, das der Württembergische Fußballverband (WFV) erarbeitet hat. Es unterteilt beispielsweise das Sportgelände in drei Zonen (Spielfeld/Innenraum, Umkleidebereich, Zuschauerbereich). Grundsätzlich gelten die Abstandsregeln sowie die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz in Innenräumen zu tragen.

Das Hygienekonzept des WFV gibt es hier

(mit vowi)

