vor 21 Min.

Devils bleiben ungeschlagen

Ein Sieg in der Verlängerung und ein problemloser Erfolg

Der VfE Ulm/Neu-Ulm gewann am Freitag das Topspiel der Eishockey-Landesliga beim ESV Buchloe nach Verlängerung mit 4:3 (1:0/1:1/1:2). In einem engen Spiel auf hohem Niveau erzielte Peter Brückner in der Zusatzschicht den entscheidenden Treffer.

Die Devils traten ohne Timo Schirrmacher, Nicklas Dschida und Armin Nußbaumer, aber dafür erstmals wieder nach langer Pause mit Joschua Eckmann an. Der Stürmer hatte sich im ersten Saisonspiel gegen Bad Aibling am 11. Oktober verletzt.

Für einen gelungenen VfE-Auftakt sorgte Florian Döring, der nach sieben Minuten die 1:0-Führung erzielte. Die Buchloer Pirates glichen zu Beginn des Mitteldrittels aus (24.). Zwei Minuten vor dem Ende dieses Spielabschnitts schoss Dominik Synek die Devils in Überzahl erneut in Front. Ebenfalls in Überzahl gelang den Buchloern dann aber das 2:2 (41.). Vier Zeigerumdrehungen später besorgte Döring mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend das 3:2. Die Devils mussten aber eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen und somit ging es in die Zusatzschicht.

In der fünfminütigen Verlängerung sorgten die Devils bereits nach 54 Sekunden für die Entscheidung. Einen Schlagschuss von Synek fälschte der vor dem Tor lauernde Peter Brückner zur Freude der 80 mitgereisten Anhänger unter den 480 Zuschauern ab und stellte somit den 4:3-Endstand her. Dadurch nahmen die Devils zwei Punkte mit nach Hause und wahrten den Nimbus der Unbesiegbarkeit.

Deutlich leichteres Spiel hatten die Devils am Sonntag beim 6:2 gegen den SC Reichersbeuren. Dominik Synek (2), Petr Ceslik (2), Joschua Eckmann und Peter Brückner trafen vor mehr als 700 Zuschauern. Eine reguläre Saison ohne eine einzige Niederlage wird damit immer wahrscheinlicher – auf dem Programm stehen schließlich nur noch zwei Spiele. (duja)

