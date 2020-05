vor 22 Min.

Die kleinen Bälle rollen wieder

Von heute an rollen die kleinen Bälle wieder: Praktikant Sebastian Lenz befestigt die entsprechende Hinweistafel.

Eröffnung mit Verspätung und mit besonderen Regelungen

Normalerweise beginnt die Saison auf der vereinseigenen Minigolfanlage des SSV Ulm 1846 am 1. April. Mit anderthalbmonatiger Verspätung heißt es vom heutigen Dienstag an in der Friedrichsau endlich: Bahnen frei.

In diesem Jahr mussten vorab spezielle Hygieneregelungen umgesetzt werden. Der Mindestabstand hat auch beim Spielen auf der Minigolfanlage oberste Priorität. Eine Maskenpflicht gibt es nicht, aber die Besucher sollten ein wenig mehr Zeit mitbringen. Vorab muss ein Kontaktformular ausgefüllt werden, gespielt werden darf nur zu zweit oder im Familienkreis. (az)

