19.10.2019

Duell um die Tabellenführung

Die Vöhringer empfangen die punktegleichen Steinheimer. SCV-Spielmacher Jonas Hildebrand lobt die Arbeit seiner Trainer

Zur ungewohnten Anspielzeit am Sonntag um 17 Uhr erwarten die Vöhringer Landesliga-Handballer den punktegleichen TV Steinheim im heimischen Karl-Eychmüller-Sportpark. Mit 7:1 Punkten liegen die Mannen vom Albuch gleichauf mit dem SCV und haben mit dem besseren Torverhältnis dasselbe Saisonziel wie die Vöhringer: den Aufstieg in die Württembergliga zu schaffen.

Für Jonas Hildebrand, Denker und Lenker im Spiel der Vöhringer Handballer, geht es diesmal um die Tabellenführung: „Natürlich sind wir alle heiß auf dieses Heimspiel. Aber im oberen Drittel sind alle Mannschaften eng beieinander, im Aufeinandertreffen zwischen Steinheim, Reichenbach, Kirchheim und uns zählt halt jeder Punkt doppelt.“ Dass sein Team trotz des spielfreien Vorwochenendes bestens vorbereitet für dieses Topspiel ist, sei keine Frage. „Bisher hatten wir es ja auch nicht gerade nur mit leichten Gegnern zu tun, ein großer Anteil an unserer Ausgangslage gebührt unserem Trainerteam André Möller und Johannes Stegmann. Deren Spielkonzepte zeigen Wirkung, die Abläufe greifen immer besser, was in unserem Spielfluss auch erkennbar ist.“ Besonders lobt er die Akribie der beiden Trainer: „Sowohl für die Spielanalyse und Nachbetrachtung als auch die präzise Vorbereitung auf den jeweiligen Gegner investieren unsere Coaches viel Zeit und Energie, was letztendlich uns Spielern zugutekommt.“

Dass Steinheim ein anderes Kaliber als die bisherigen Gegner darstellt, ist dem Spielgestalter klar. „Unsere Qualität sollte jedoch ausreichen, um die bessere Leistung auf die Platte zu bringen.“ Entscheidend für den guten Saisonstart ist laut Hildebrand die Geschlossenheit im Team: „In der Abwehr kann sich jeder auf seinen Nebenmann verlassen und die Stimmung in der Mannschaft ist einfach gut, trotz dem Konkurrenzkampf in einem ungewöhnlich üppigen Kader.“ (rfu)

