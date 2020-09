vor 32 Min.

Englische Woche

Türkspor Neu-Ulm und die Landesligisten müssen heute ran

Keine Zeit zum Verschnaufen bekommen die Teams in der Verbands- und Landesliga. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) steht in beiden Klassen der erste Wochenspieltag der neuen Spielzeit an.

Verbandsligist Türkspor Neu-Ulm muss dabei zum FC Wangen ins Allgäustadion. Sowohl die Gastgeber als auch das Team von Trainer Ünal Demirkiran warten noch auf den ersten Saisonsieg. Der bekommt es in Wangen übrigens mit einem prominenten Kollegen zu tun. Ex-Bundesligaprofi Uwe Wegmann, zuletzt beim FC Memmingen unter Vertrag, sitzt dort seit Sommer auf der Trainerbank.

Ebenfalls noch sieglos fährt der TSV Buch zum Bezirksderby gegen den TSV Neu-Ulm. Aufgrund der Corona-Auflagen findet das Spiel allerdings in Altheim/Weihung statt (18.30 Uhr). „Druck hat man immer im Fußball, wir haben das schon besprochen“ – Buchs Trainer Harry Haug meint damit die schwache Vorstellung seiner Truppe beim 0:2 in Stammheim am vergangenen Wochenende.

Ebenso ernüchternd war bekanntlich der Auftritt des TSV Neu-Ulm im Spiel bei der SSG Ulm 99 zum Ligaauftakt. Mit einem 1:0- Last-Minute-Sieg in Köngen hat sich das Team jedoch rehabilitiert.

Der Aufsteiger SSG Ulm liegt mit seinen zwei Siegen momentan auf Tabellenplatz drei. Das Überraschungsteam der Stunde ist beim SV Ebersbach an der Fils zu Gast. Mit einer konzentrierten Leistung dürfte auch bei den hoch gehandelten Ebersbachern zumindest ein Teilerfolg machbar sein. (jürs)

