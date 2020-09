vor 27 Min.

Erste Corona-Absage im Fußballbezirk Donau/Iller beim Neustart in Bayern

Plus Der Amateurfußball sollte in Bayern nach langer Corona-Pause wieder durchstarten. Beim SV Oberroth wird daraus erst mal nichts. Der Fall wirft Fragen auf.

Von Pit Meier

Das ist kein gutes Omen für den Neustart im Amateurfußball auf bayerischen Plätzen: Schon am ersten Wochenende gibt es wegen Corona die erste Absage, betroffen ist die Partie der Kreisliga A Iller zwischen dem SV Oberroth und dem FV Senden. Staffelleiter Willi Egerer und der Bezirksvorsitzende Manfred Merkle sagen mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf unisono: „Das wird noch spannend.“

Folgendes ist passiert: Ein Spieler des SV Oberroth hat am Sonntag, 6. September letztmals mit der Mannschaft trainiert. Anschließend wurde bekannt, dass er beim Tennis Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Auch der Fußballer wurde also zum Corona-Test geschickt, auch sein Ergebnis war positiv – Symptome hatte er allerdings nie. Beim Überraschungssieg des SV Oberroth im Pokal gegen den FC Hüttisheim ein paar Tage später wurde der Spieler nicht mehr eingesetzt, obwohl noch kein Ergebnis vorlag.

Corona-Fall beim SV Oberroth: 40 Personen aus dem Umfeld in Quarantäne

Nach Bekanntwerden seiner Infektion wurden 40 Personen aus seinem Umfeld in Quarantäne geschickt und getestet, darunter 33 Menschen aus dem Umfeld der ersten und zweiten Mannschaft des SV Oberroth. Nachdem seit ein paar Tagen alle Testergebnisse bekannt sind ist klar, dass sich von denen niemand angesteckt hat.

Aber Training ist derzeit trotzdem nicht erlaubt beim SV Oberroth und die 14-tägige Quarantäne der Spieler endet trotz der negativen Ergebnisse erst am kommenden Sonntag. Die Hoffnung auf eine Verkürzung angesichts der Entwarnung durch die Testergebnisse hat man im Verein aufgegeben. Da beim SV Oberroth Spieler aus den Landkreisen Neu-Ulm, Unterallgäu und Biberach kicken, müssten drei Gesundheitsämter ihr Einverständnis geben. Der Oberrother Spielleiter Michael Schwägerl sagt: „Die kriegt man nie unter einen Hut.“

Spiel wegen Corona abgesagt: SV Oberroth gegen FV Senden wird neu angesetzt

Das Spiel wird also abgesagt und neu angesetzt. Diese Entscheidung trifft übrigens nicht der Bezirk, sondern der Württembergische Fußball-Verband (WFV) und der wiederum richtet sich dabei nach den Empfehlungen der Gesundheitsämter. Bezirkschef Manfred Merkle sagt: „Es ist mir auch wichtig, dass wir da außen vor sind.“

Natürlich macht auch er sich Gedanken darüber, was im Herbst noch alles passieren könnte. In einer Zeit, in der auch Fußballspieler so wie ganz viele andere Menschen morgens mal aufwachen mit Husten, Halsweh und laufenden Nasen. Was dann? Arztbesuch und Corona-Test oder nicht? Quarantäne einzelner Spieler oder ganzer Mannschaften? Spiele trotzdem durchziehen oder absagen?

Die Antworten auf diese Fragen kann derzeit noch niemand geben. Nur eines ist sicher: Es wird noch spannend.

