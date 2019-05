19:03 Uhr

FV Illertissen kämpft um den entscheidenden Punkt

Ein Zähler fehlt dem FV Illertissen noch für den auch rechnerisch sicheren Klassenerhalt. Mit Rosenheim wartet am Wochenende ein Abstiegskandidat.

Von Hermann Schiller

Beim TSV 1860 Rosenheim erwartet den Regionalligisten FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) ein Gegner, der in höchster Abstiegsgefahr schwebt. Vergangenes Wochenende unterlagen die Oberbayern nämlich dem Tabellenletzten Pipinsried und gerieten dadurch noch mehr in den Abstiegsschlamassel. Nachdem der SV Heimstetten am Maifeiertag beim Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Eichstätt mit 3:2 gewann, belegen die Rosenheimer einen der beiden Abstiegsplätze.

Die Illertisser ihrerseits sind zwar so gut wie gerettet, haben aber nichts zu verschenken. Rein rechnerisch fehlt ihnen noch ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt und den wollen sie natürlich in Rosenheim ergattern. „Die stehen mit dem Rücken zur Wand und werden bis zum Letzten kämpfen“, ahnt FVI-Trainer Marco Küntzel. „Da gibt’s nur eins: dagegen halten. Soll ja niemand glauben, dass wir das Ganze jetzt auslaufen lassen. Wir werden die Saison seriös zu Ende spielen. Schließlich haben wir nächste Woche noch das Derby gegen Memmingen, wo es einiges gutzumachen gilt.“ Der 43-Jährige erinnert sich natürlich auch noch an die krachende 2:6-Niederlage seiner Mannschaft im Hinspiel gegen Memmingen an. Eine einschneidende Partie, denn der Pleite folgte die erfolgreichste Phase der Illertaler. Zuletzt lief es allerdings nicht mehr ganz so rund bei ihnen.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen trifft auf den TSV 1860 Rosenheim

Er sei fußballerisch zuletzt durchaus zufrieden gewesen, so der Illertisser Trainer weiter. Nur die Chancenverwertung sei katastrophal gewesen und die Defensive mache derzeit keinen guten Job. Man bekomme zu viele Gegentore bei Standards und die Torhüter würden auch keine Sicherheit ausstrahlen. Gerade ruhende Bälle waren lange Zeit eine Stärke der Illertisser, die derzeit verflogen zu sein scheint. Das soll in Rosenheim wieder besser werden und dann kann zumindest ein Punkt angepeilt werden.

An der Zusammensetzung des Kaders wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Für Marco Hahn (Meniskus) ist die Saison wohl zu Ende und Moritz Nebel trägt an seiner gebrochenen Mittelhand immer noch eine Manschette. Sebastian Enderle (muskuläre Probleme) und Armin Rausch (Fußverletzung) können immer noch nicht schmerzfrei trainieren und Oktay Leyla kann momentan nur Lauftraining absolvieren. Auch Markus Bolkart fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Somit wird es an der ersten Elf wohl kaum etwas ändern. Sie soll fußballerisch dort weitermachen, wo sie zuletzt aufgehört hat und ihre Nachlässigkeiten und Unkonzentriertheiten abstellen.

