FV Illertissen trifft auf Memminger mit prominenter Unterstützung

Plus Im bayerischen Ligapokal spielt der FV Illertissen gegen den FC Memmingen, der sich mit dem Ex-VfB-Profi Timo Gebhart interessant verstärkt hat.

Von Hermann Schiller

Der bayerische Ligapokal macht es möglich, dass die Regionalligakonkurrenten und Nachbarklubs FC Memmingen und FV Illertissen erneut zum Derby aufeinandertreffen. An diesem Samstag (14 Uhr) treffen beide Teams im Memminger Stadion aufeinander, zum dritten Mal in dieser Saison. Die beiden Punktspiele dieser Runde endeten mit einem 2:0-Sieg für die Illertisser und einem 1:1-Unentschieden. Insgesamt begegnen sich die Vereine schon zum 20. Mal (Regionalliga, Totopokal, Ligapokal) und dabei haben die Illertisser eindeutig die Nase vorn. Zehn Mal ging der FVI als Sieger vom Platz, vier Mal gab es ein Unentschieden und fünf Mal waren die Allgäuer siegreich.

Dass diese Statistik für das Spiel am Samstag allerdings keine Bedeutung hat, liegt auf der Hand. Beide Kontrahenten treten nämlich mit nahezu komplett neu formierten Mannschaften an und müssen sich nach der langen Pause erst finden. Die Memminger waren vergangene Woche spielfrei, für sie ist es also das erste Pflichtspiel nach der Coronapause. Die Illertaler haben bereits ein Spiel absolviert und trennten sich am Wochenende in einem verrückten Spiel mit 4:4 vom TSV Rain. Eine gewisse Brisanz steckt auch abgesehen des Derbycharakters in diesem Spiel: Insgesamt vier Spieler wechselten in der Pause vom FCM nach Illertissen. Allerdings fanden die Transfers von Felix Thiel, Natsuhiko Watanabe, Philipp Boyer und Lukas Rietzler einvernehmlich mit Zustimmung des Nachbarvereins statt. Fraglich ist jedoch, ob alle vier eingesetzt werden können. Sie und die weiteren Mannschaftskameraden werden höchstwahrscheinlich auf einen prominenten Neuzugang bei den Gastgebern treffen.

Timo Gebhart wechselt zum FC Memmingen

Timo Gebhardt, 31, hat dort nämlich angeheuert, zumindest bis zur Winterpause, wie es offiziell heißt. Der Ex-Profi kann über 100 Bundesligaeinsätze beim FC Nürnberg und VfB Stuttgart nachweisen und war vergangene Saison beim Drittligisten TSV 1860 München unter Vertrag. Der wurde jedoch nicht verlängert und nach zwei Angeboten aus dem Ausland, die für Gebhardt nicht interessant waren, kehrte er zu seinem Heimatverein zurück. Den verließ er 2004 zur U17 der Münchner Löwen, um später von dort seine Profikarriere zu starten. Er soll bei den Memmingern eine Führungsrolle auf dem Platz übernehmen. 14 Abgängen stehen dort 18 Neuzugänge gegenüber, davon neun aus der eigenen zweiten Mannschaft und der U19. Trainerfuchs Esad Kahric, der im November des vergangenen Jahres Uwe Wegmann abgelöst hatte, wird sicher all seine Erfahrung einbringen, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Das ist auch die Intention des Illertisser Trainers Marco Konrad, parallel zur Absolvierung seines Lehrgangs zum Fußballlehrer. Er wird tatkräftig unterstützt und vertreten von Co-Trainer Timo Räpple und Torwarttrainer Jürgen Baur. Alle wollen natürlich in Memmingen erfolgreich abschneiden und sich eine gute Ausgangsposition für die restlichen Ligapokalspiele schaffen.

Am Wochenende darauf sind die Illertisser spielfrei und müssen dann am 10. Oktober zum fälligen Punktspiel beim TSV Aubstadt antreten.

