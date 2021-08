Fußball

vor 3 Min.

4:2 gegen Elversberg: Das sagen Trainer und Spieler der Spatzen zum Heimsieg

Plus Auch das Regionalliga-Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen die SV Elversberg wurde zum Spektakel. Das sind die Stimmen zum ersten Saisonsieg der Spatzen.

Von Stephan Schöttl

Es gibt Fußballspiele, da wäre Michael Heilig am Ende des Tages als Unglücksrabe abgestempelt worden. Weil Thomas Geyer mit Knieproblemen in der Innenverteidigung ausfiel, rückte der 23-Jährige nach, vertrat Geyer grundsolide, verursachte aber in der sechsten Minute bereits einen Foulelfmeter. Israel Suero Fernandez verwandelte für die Sportvereinigung Elversberg zur frühen Führung. Und beim SSV Ulm 1846 Fußball begann wieder das große Grübeln. Trainer Thomas Wörle meinte: „Da schaust du zur Anzeigetafel, da steht 0:1 und du fragst dich: Was ist denn jetzt schon wieder los?“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

