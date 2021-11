Illertissen II und Egg kassieren in der Landesliga Südwest klare Niederlagen

Weitgehend auf verlorenem Posten stand der FV Illertissen II bei der 0:3-Niederlage gegen den TSV Gilching-Argelsried. Lediglich einen Distanzschuss von Kristof Ott (5.) gab es zu notieren. „Die waren richtig gut“, sagte Illertissens Co-Trainer Matthias Linder und sprach von einer verdienten Niederlage seines Teams. Dem frühen 1:0 der Hausherren war jedoch eine etwas strittige Situation vorangegangen: Gilching hatte dabei aus Sicht der Gäste von einem Handspiel profitiert. Murat Ersoy war der Torschütze (4.). Vor der Pause musste Illertissens Torhüter Christian Hafner noch zwei Mal eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts, Illertissen wurde vor dem gegnerischen Gehäuse nicht mehr auffällig. Die Tore schoss nur der Tabellendritte. Erst gewann Maximilian Hölzel ein Laufduell und erhöhte auf 2:0 (51.). Murat Ersoy war eine gute Viertelstunde danach ebenfalls frei vor Torwart Christian Hafner. Mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag sorgte er für den 3:0-Endstand (67.).

FV Illertissen II Chr. Hafner – Vihl (75. Eple), Schwarz, Egle, Ott – Smarzoch, Bachthaler (63. Komissarov), Stricagnoli (46. Glöckle), F. Hafner (75. Pointinger), Jenuwein – V. Hafner.

Auch im sechsten Spiel in Folge gelang dem SV Egg kein Sieg. „Wir kassieren momentan sensationelle Gegentore“, kommentierte Michael Seidel die 1:4-Pleite beim TSV Gersthofen. Dabei erwischten die engagierten Unterallgäuer einen passablen Start, Manuel Schedel hatte die erste gute Torchance. Sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment von der Gersthofer Torlinie gekratzt (11.). Wenige Minuten später waren die Gastgeber am Zug: Eggs Torhüter Patrick Drexel hatte zunächst einen Foulelfmeter verschuldet, dann den Strafstoß von Stefan Heger abgewehrt (17.). Torsten Schuhwerk ließ zunächst eine weitere Großchance für Egg aus (23.), ehe dessen Kollege Sebastian Egger mit einem Distanzschuss die Führung gelang (40.). Noch vor dem Seitenwechsel glich Heger für Gersthofen aus (45.+1). In Halbzeit zwei ging dann aus Sicht des SV Egg nur noch wenig zusammen. Ferkan Secgin brachte die Hausherren in Führung (57.), der eingewechselte Nico Baumeistererhöhte auf 3:1 (70.). Safet Konakovic umkurvte bei seinem 4:1 Eggs Keeper Drexel und schob ein (90.+1). (jürs)

SV Egg Drexel – Egger, Seidel, Ma. Heinle, Rauh – Binder (80. Herold), Mo. Heinle (79. da Rocha Coval), Walter, Hölzle (58. M. Schropp), Schuhwerk – Schedel.