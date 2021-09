Ingstetten/Schießen ist in der Saison angekommen

Erster Sieg der Spielgemeinschaft. Zwei andere Vereine aus Bayern noch ohne Punkte

Für die bayerischen Vereine in der Fußball-Bezirksliga verlief der Wochenspieltag durchwachsen. Während sich Tiefenbach (2:2 gegen Jungingen) achtbar schlug, warten die SGM Aufheim/Holzschwang (0:2 beim FC Blaubeuren) und der SV Thalfingen noch auf die ersten Punkte. Thalfingen unterlag mit 0:1 der SGM Ingstetten/Schießen, die damit ihrerseits den ersten Sieg feierte. Obenhausen musste durch zwei späte Gegentreffer beim 2:4 gegen den SC Staig einen Rückschlag hinnehmen. Die zum Spieltag gehörende Partie des FC Burlafingen gegen Söflingen war bereits eine Woche zuvor ausgetragen worden und endete mit 2:2.

SV Tiefenbach – SV Jungingen 2:2 (1:1). Vor der Pause hatte Jungingen Vorteile, geriet aber durch Ole Hansen (12.) zunächst in Rückstand. Auch nach dem Ausgleich durch Jan Fronius (19.) blieb Tiefenbach brandgefährlich. In der zweiten Hälfte brauchten die Hausherren aber in Form des Gegentreffers von Dennis Strobel (67.) einen Weckruf. Die Tiefenbacher Schlussoffensive wurde mit dem Treffer von Simon Zweifel (87.) noch belohnt.

SV Thalfingen – SGM Ingstetten/Schießen 0:1 (0:1). Thalfingen enttäuschte erneut und war am Ende mit dem knappen Schlussresultat gut bedient. Die Roggenburger Spielgemeinschaft zeigte erneut Abschlussschwächen, Jakob Gauder gelang aber wenigstens der spielentscheidende Treffer(15.).

FC Blaubeuren – SGM Aufheim/Holzschwang 2:0 (0:0). Aufheim stand gut und ließ wenig gegnerische Chancen zu. Direkt nach der Pause nutzte allerdings Erdem Aksoy eine erste Unaufmerksamkeit (47.). Die SGM musste jetzt öffnen und lief in der 68. Minute prompt in einen Konter. Kamil Zielinski entschied somit das Spiel.

SV Lonsee – Srbija Ulm 1:1 (0:0). In der intensiven Partie waren Chancen lange Mangelware. Uros Dukic traf in der 76. Minute für die Gäste. Jonas Stammler gelang spät der Treffer zum Ausgleich (89.).

TSV Blaustein – TSV Bermaringen 2:0 (1:0). Bermaringen hielt im Derby vor dem Wechsel gut mit, lag aber durch den Treffer von Patrick Erhardt (34.) trotzdem zurück. Kurz nach dem Seitenwechsel sah Gästespieler Silas Riek (46.) eine überharte Gelb-Rote Karte. Blaustein nutzte die numerische Überlegenheit zum entscheidenden Treffer von Marius Veith (61.).

Türkgücü Ulm – FC Hüttisheim 3:3. Türkgücü führte durch die beiden Treffer von Fatajo Ousman bereits mit 2:0, gab dann die Partie aber aus der Hand. Hüttisheim glich die Partie aus, bevor Yasin Buyuk wieder für die Gastgeber traf. Ein Foulelfmeter bescherte den Hüttisheimern doch noch das Unentschieden.

TSV Obenhausen – SC Staig 2:4 (1:2). In der unterhaltsamen Partie hatte Staig zunächst Vorteile und führte durch Silvan Laib (9.) und Manuel Kohn (14.) schnell. Obenhausen ließ sich nicht beeindrucken und kämpfte sich durch das Tor von Dalibor Bratic (27.) noch vor der Pause heran. Patrick Mayer (63.) gelang per Kopf sogar der Ausgleich. Der SC Staig investierte jetzt wieder etwas mehr, verschoss durch Patrick Geiselmann aber zunächst einen Foulelfmeter (77.). Julian Rauner sicherte mit seinen späten Treffern aber doch noch den letztlich auch verdienten Gästesieg (81., 93.). (mis)