Darum stolpert der SSV Ulm 1846 Fußball über Kellerkind Balingen

Plus Die TSG Balingen überrascht den SSV Ulm 1846 Fußball mit einem couragierten Auftritt. Die Spatzen verlieren vor 2110 Zuschauern knapp mit 1:2.

Sie hatten mehr Chancen und deutlich mehr Ballbesitz. Nur das Quäntchen Glück fehlte dem SSV Ulm 1846 Fußball am Freitagabend im Heimspiel gegen die TSG Balingen. Aber war es wirklich nur das? Darüber lässt sich nach der 1:2-Niederlage gegen das Kellerkind durchaus diskutieren.