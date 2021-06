Fußball

02.06.2021

Der FV Illertissen setzt nun auf seine zweite DFB-Pokal-Chance

Plus FVI verliert im Ligapokal etwas unglücklich in Bayreuth. Nun geht’s zu Bayernligist Eintracht Bamberg

Es hat nicht sollen sein: 1:2 unterlag Fußball-Regionalligist FV Illertissen im Ligapokal am Dienstagabend bei Favorit SpVgg Bayreuth mit 1:2 (0:0). Ausgerechnet der Ex-Illertisser Alexander Nollenberger machte die Hoffnungen des FVI, das Finale zu erreichen, zunichte. Mit seinem Treffer zum 2:0 sorgte er für die Vorentscheidung in einem Spiel, in dem die Gäste Lob von allen Seiten erhielten. „War klar, dass es nach dem zweiten Gegentor sehr schwer werden würde“, sah FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler das Geschehen.

Themen folgen